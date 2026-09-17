Генпрокурор России Гуцан посетил заседание совета по коррупции в Минске

Генеральный прокурор России Александр Гуцан прибыл в Минск для участия в XI заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции, оказывающего влияние на сотрудничество стран СНГ в борьбе с коррупционными проявлениями.
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