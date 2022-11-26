Главы Мексики и Колумбии подтвердили стратегический союз между странами

Президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и Колумбии Густаво Петро подтвердили стратегический союз между двумя странами и правительствами 25 ноября, соответствующая информация содержится в тексте совместного заявления, сообщает Prensa Latina.
Президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и Колумбии Густаво Петро подтвердили стратегический союз между двумя странами и правительствами 25 ноября, соответствующая информация содержится в тексте совместного заявления, сообщает Prensa Latina.
Свежие комментарии