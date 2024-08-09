Что творится на дорогах Приморья после разгула стихии? Озвучены свежие данные

В Приморском крае сохраняются переливы и размывы на некоторых дорогах из-за прошедших дождей. О проблемных участках и местах, где ведутся аварийно-восстановительные работы, рассказали в минтрансе Приморья, сообщает PRIMPRESS.
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