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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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71 очко Николы Йокича и Джамала Мюррэя на двоих помогло «Денверу» победить «Детройт»

В активе Йокича 37 очков, 9 подборов и 8 передач. Центровой «Наггетс» реализовал 11 из 17 бросков с игры, 4 из 5 трехочковых и 11 из 14 штрафных.

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