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«Все живы»: Соловьев опроверг гибель наших солдат на границе Днепропетровской области

«Все живы»: Соловьев опроверг гибель наших солдат на границе Днепропетровской области

БлокнотРУ Нашумевшая демонстрация флага РФ на границе Днепропетровской области стала предметом дискуссий: стоило ли оно того и погибли ли ради этого наши бойцы? 21 мая телеграм-каналы российских военных блогеров ликовали: бойцы ВС РФ достигли границы Днепропетровской области.

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Комментарии
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Виктор Шилин
Ложечки нашлись, а осадочек  осталсяя, как говориться.  Зачем вообще рисковать жизнями солдат ради понтов командиров?
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13 час.
Руслан Техажев
А вообще правду нам будут говорить, или до того заврались, что невозможно правду узнать?
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10 час.
Misha Glusch
подоляка - это скрытый бандеровец, на майдане сотником был, переобутая тварь
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9 час.
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