ВС РФ наносили превентивные удары по тыловым районам противника Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ сорвали попытки украинской армии прорвать российские рубежи на купянском участке в районе населенного пункта Фиголевка Харьковской области.
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