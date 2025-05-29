В Челябинске осудили инженера муниципального предприятия за мошенничество

Калининский районный суд Челябинска признал виновным бывшего главного инженера муниципального унитарного предприятия (МУП) «Служба организации движения» в получении взятки и мошенничестве в особо крупном размере.
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