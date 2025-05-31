В Челябинской области задержанные полицией организатор и сотрудница подпольной нарколаборатории осуждены к длительным срокам лишения свободы

Челябинский областной суд огласил приговор в отношении одного из организаторов подпольной нарколаборатории и его сообщницы, признанных виновными в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере, совершенном организованной группой.
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