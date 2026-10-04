Воздушные опекуны: кто прикрывает наших летчиков в зоне СВО

Военнослужащие поисково-спасательной группы на вертолете Ми-8ПСГ Воздушно-космических сил РФ сопроводили экипаж армейской авиации на Ми-28 в зоне ответственности группировки «Север».
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