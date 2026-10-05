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Гаврилов назвал шаги для успешной продажи участка

Гаврилов назвал шаги для успешной продажи участка

Продать дачу или земельный участок лучше всего осенью: в конце августа и сентябре покупателям проще оценить состояние дома, территории и подъездных путей, пока их не скрыли снег и морозы.

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