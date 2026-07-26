Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что украинские войска перешли к тактике террористических ударов по мирному населению, терпя поражение на линии фронта .
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