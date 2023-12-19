Актер Борис Галкин назвал закономерным падение доходов Пугачевой и Галкина*

Знаменитый артист Борис Галкин не удержался от высказывания мнения о доходах пары певицы и юмориста.Заслуженный артист России Борис Галкин прокомментировал падение доходов Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина*, а также высказал мнение о шутках сбежавшего из России артиста.
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