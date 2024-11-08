Двухэтажная вилла, выход к лагуне: Анна Хилькевич улетела на Мальдивы с месячным ребенком и дочерями

17 сентября Анна Хилькевич стала мамой в третий раз. Чтобы отвлечься от хлопотных будней и отдохнуть после родов, артистка отправилась на Мальдивы, взяв с собой всю семью.
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