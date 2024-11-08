Starhit.ru — са...
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Starhit.ru — сайт о жизни звезд и не только!

1 229 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий протасевич
    удивляюсь--у нас что нет  министра  культуры -или он в связке с врагами страны -доколе будут показывать всю эту шваль...«Врагам назло!»: ...
  • Владимир Елкин
    Кто нас мучит старыми скоморохами? Пора гнать в шею большинство руководителей телеканалов!«Врагам назло!»: ...
  • Dimir De_Ross
    Очередное свинское шоу..🤦Блондинка Утяшева...

Двухэтажная вилла, выход к лагуне: Анна Хилькевич улетела на Мальдивы с месячным ребенком и дочерями

Двухэтажная вилла, выход к лагуне: Анна Хилькевич улетела на Мальдивы с месячным ребенком и дочерями

17 сентября Анна Хилькевич стала мамой в третий раз. Чтобы отвлечься от хлопотных будней и отдохнуть после родов, артистка отправилась на Мальдивы, взяв с собой всю семью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх