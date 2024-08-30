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Инсайдер о PlayStation 5 Pro, экранизации игр Remedy, DOOM запустили через нейросеть…

Инсайдер о PlayStation 5 Pro, экранизации игр Remedy, DOOM запустили через нейросеть…

Группа исследователей из Google совершила прорыв в нейросетевых технологиях, в Сеть просачивается всё больше сведений о PlayStation 5 Pro, разработчики из Unfrozen Studio провели стрим с ответами на вопросы фанатов про анонсированную Heroes of Might & Magic: Olden Era, Синдзи Миками высказался о Dino Crisis, ответ руководства Spiders на заявление разработчиков GreedFall 2, Annapurna Pictures заключила сделку с Remedy.

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