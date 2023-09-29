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Министр обороны Великобритании: позиции РФ крепче, чем ожидал Запад

Министр обороны Великобритании: позиции РФ крепче, чем ожидал Запад

Глава Минобороны Соединенного Королевства Тони Радакин предположил затягивание конфликта на Украине. К такому выводу адмирал пришел после того, как украинское контрнаступление не привело к решающему прорыву, сообщает The Times.

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