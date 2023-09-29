Министр обороны Великобритании: позиции РФ крепче, чем ожидал Запад

Глава Минобороны Соединенного Королевства Тони Радакин предположил затягивание конфликта на Украине. К такому выводу адмирал пришел после того, как украинское контрнаступление не привело к решающему прорыву, сообщает The Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии