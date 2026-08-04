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Академик Готье рассказал о пятерых пациентах, получивших новые руки в России

Академик Готье рассказал о пятерых пациентах, получивших новые руки в России

Главный внештатный трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье сообщил на пресс-конференции в Москве, что пять российских пациентов, которым выполнили трансплантацию верхних конечностей, полностью реабилитированы и возвращаются к привычной жизни.

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