Академик Готье рассказал о пятерых пациентах, получивших новые руки в России

Новости внутренней и внешней политики в России

Главный внештатный трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье сообщил на пресс-конференции в Москве, что пять российских пациентов, которым выполнили трансплантацию верхних конечностей, полностью реабилитированы и возвращаются к привычной жизни.