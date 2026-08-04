Академик Готье рассказал о пятерых пациентах, получивших новые руки в России

Главный внештатный трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье сообщил на пресс-конференции в Москве, что пять российских пациентов, которым выполнили трансплантацию верхних конечностей, полностью реабилитированы и возвращаются к привычной жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии