Как галерный раб стал Султаном Алжира. Или Арудж Барбаросса и Черное Солнце Берберского пиратства (2 статьи)

Как галерный раб стал Султаном Алжира. Или Арудж Барбаросса и Черное Солнце Берберского пиратства Весной 1504 года в Тирренском море из Генуи в Чивитавекью шли две 48-весельные галеры Папского военного флота.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии