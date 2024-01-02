Новые украинские гетманы хотят пропетлять между капельками

Леонид Руси

Медведчук, или кто другой, может быть только губернатором одной из областей... Украины уже давно нет... Это Жидобандерлогия уже давно... И её нужно чистить от этой нечести! А местные там давно на коленях стоят. А некоторые стоят буквой зю. А другие уже лежат в земле сырой... А как там хорошо было при Советах... И в империи неплохо... Но при жидах хуже всего...