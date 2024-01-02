Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • леонид рыбаков
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Новые украинские гетманы хотят пропетлять между капельками

Новые украинские гетманы хотят пропетлять между капельками

Совместный иск к Западу Начну с того, что и уважаемый Владимир Рудольфович Соловьёв, и украинский беглый чиновник Васыль Вакаров, прописавшийся на российском телевидении, в одном из предновогодних выпусков «Вечера» намекнули, что Арестович сменил вместе с пластинкой и спонсора.

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Комментарии
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Саша Чигарев
Арестович уже давно эти песни спивает
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22 час.
Леонид Руси
Медведчук, или кто другой, может быть только губернатором одной из областей... Украины уже давно нет... Это Жидобандерлогия уже давно... И её нужно чистить от этой нечести! А местные там давно на коленях стоят. А некоторые стоят буквой зю. А другие уже лежат в земле сырой... А как там хорошо было при Советах... И в империи неплохо... Но при жидах хуже всего...
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21 час.
Андрей Тихонов
Всё сравнять с землёй и замять пшеницей
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16 час.

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