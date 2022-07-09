Джо Байден виступає в Білому домі після підписання указу про охорону репродуктивного здоров'я жінок у присутності віце-президента Камали Харріс, міністра охорони здоров'я Хав'єра Бесери та заступника генпрокурора Лізи Монако, 8 липня 2022 року Джо Байден підписав указ про забезпечення доступу до абортів та протизаплідних засобів Виступаючи в Білому домі, президент заявив, що рішення Верховного […] Сообщение Джо Байден підписав указ про забезпечення доступу до абортів та протизаплідних засобів появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.