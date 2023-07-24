Любопытно, однако

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"Лечебный массаж": мост "Затока" и одесский порт

"Лечебный массаж": мост "Затока" и одесский порт

Это такой мост в затоке.  Дела "массажные" начали искренне твориться после очередного случая на Крымском мосту.

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Комментарии
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Людмила Свириденко
То есть, если Германия поможет, Америка поддержит, а Австралия поделился, вот тогда Украина всём покажет, как она умеет воевать)))))
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16 час.
Владимир Михальков
Загнать бандерлогов в катакомбы и замуровать!
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10 час.
Хамит Сабиров
Распространите пожалуйста массаж на все части тела.
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1 час.

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