Глава Рособоронэкcпорта Михеев рассказал, что страны АТР заинтересовались Cheсkmate

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Самолеты Су-57Э, МиГ-35 и Cheсkmate интересуют страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев по завершении выставки Dubai Airshow 2021.
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Самолеты Су-57Э, МиГ-35 и Cheсkmate интересуют страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев по завершении выставки Dubai Airshow 2021.
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