Аналитик Родионов: блокада Красного моря приведет к срыву поставок нефти из РФ

И

Иван

Странное одностороннее мнение Эксперта. Россия пострадает деньгами, что как-то, труднейше, но временно терпимо. Но если, как пишет Экспперт, "Кроме России пострадают и другие крупнейшие экспортеры нефти из региона - Ирак, ОАЭ и Саудовская Аравия", ТО другим индустриальным потребителям нефти это отрежет не только колокольчики, но и жизнь вообще. Эксперту советую рассматривать проблему СЫ многовекторной позиции, а не пугать токо Россию возможным срывом... Иван Ше.