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Аналитик Родионов: блокада Красного моря приведет к срыву поставок нефти из РФ

Аналитик Родионов: блокада Красного моря приведет к срыву поставок нефти из РФ

Военная операция США и Великобритании в Йемене пока не оказала существенного влияния на мировой нефтяной рынок, однако в случае эскалации конфликта и перекрытия Красного моря для судоходства экспорт российской нефти может столкнуться с серьезными трудностями.

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Комментарии
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И
Иван
Странное одностороннее мнение Эксперта. Россия пострадает деньгами, что как-то, труднейше, но временно терпимо. Но если, как пишет Экспперт, &quot;Кроме России пострадают и другие крупнейшие экспортеры нефти из региона - Ирак, ОАЭ и Саудовская Аравия&quot;, ТО другим индустриальным потребителям нефти это отрежет не только колокольчики, но и жизнь вообще. Эксперту советую рассматривать проблему СЫ многовекторной позиции, а не пугать токо Россию возможным срывом... Иван Ше.
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