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Минпросвещения объяснило предложение исключить гольф из школьной программы

Минпросвещения объяснило предложение исключить гольф из школьной программы

Гольф, чир-спорт и ряд других видов спорта предложили исключить из программы уроков физкультуры. В Минпросвещения России сообщили, что к этому пришли после анализа «ресурсных возможностей» школ, а также запросов учеников, родителей и педагогов.

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