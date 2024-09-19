Минпросвещения объяснило предложение исключить гольф из школьной программы

Гольф, чир-спорт и ряд других видов спорта предложили исключить из программы уроков физкультуры. В Минпросвещения России сообщили, что к этому пришли после анализа «ресурсных возможностей» школ, а также запросов учеников, родителей и педагогов.
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