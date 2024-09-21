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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев о покупке «Зенитом» россиян вместо бразильцев: «Никакого вектора по странам нет и не было. Он всегда один – подбор лучших игроков в соответствии с регламентом»

– Какую оценку поставите «Зениту» за летнее трансферное окно? – Оценку трансферной кампании будут давать результаты чемпионата и Кубка России.

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