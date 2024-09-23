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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Татарстан хәрбие батырлыгы өчен командирның Рәхмәт хатына лаек булды

Татарстан хәрбие батырлыгы өчен командирның Рәхмәт хатына лаек булды

Махсус хәрби операциядә катнашучы, Актаныш районы Бүләк авылында туып-үскән Илдар Даутов 30нчы аерым гвардия мотоукчылар бригадасы командирыннан Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов исеменә Рәхмәт хаты алды.

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