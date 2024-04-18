Мания величия? Джонни Депп покупает средневековый замок в Италии

Появление актера произвело противоречивое впечатление. На премьере Джонни Депп держался, как особа королевской крови LEGION-MEDIAДжонни Депп, который этим летом будет праздновать свой уже 61-й по cчету день рождения, последние несколько лет вел себя сравнительно тихо и скромно.