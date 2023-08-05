Многим парам и без штампа в паспорте жить хорошо

Подслушали у замужних На многих форумах, просто знакомые, подруги и тд убеждены, если мужчина в первый год не сделал предложение, то надо его бросать! Он тебя не любит, не ценит и тдНедавно меня на свадьбу пригласила подруга, они 15 дет живут вместе, 2 детей и только сейчас он сделал предложение, есть еще знакомые, которые тоже только через 10 лет расписались и живут счастливо!Зачем такие навязанные стереотипы? Многим и без штампа хорошоСама замуж вышла через 2 года отношений и тоже все замечательно, зачем бросать человека, если вы взаимно друг друга любите и у вас все хорошо, только потому что он не ведёт в загс.