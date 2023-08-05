Подслушали у замужних На многих форумах, просто знакомые, подруги и тд убеждены, если мужчина в первый год не сделал предложение, то надо его бросать! Он тебя не любит, не ценит и тдНедавно меня на свадьбу пригласила подруга, они 15 дет живут вместе, 2 детей и только сейчас он сделал предложение, есть еще знакомые, которые тоже только через 10 лет расписались и живут счастливо!Зачем такие навязанные стереотипы? Многим и без штампа хорошоСама замуж вышла через 2 года отношений и тоже все замечательно, зачем бросать человека, если вы взаимно друг друга любите и у вас все хорошо, только потому что он не ведёт в загс.
Многим парам и без штампа в паспорте жить хорошо
Комментарии
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Мария Косолапова
Тоже самое считала, ведь если не делает предложение то и жить с таким человеком не стоит. Мой двоюродный брат сожительствует и ребёнок пойдёт в школу так и не делает предложение, у детей должны быть официальные родители, брак должен быть зарегистрирован.
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15 час.
ВераВерная
Есть что-то фальшивое в таких отношениях без штампа. Даже несмотря на то, что присутствуют и любовь, и уважение. Мужчина не хочет брать ответственность. Зачем? Так же проще. Или есть ещё более основательные причины. А уж когда дети появляются, и предложения не поступает, тут вообще стоит задуматься, а тому ли мужчине вы отдали свои лучшие годы.
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15 час.
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