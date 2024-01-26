Пограничники предупредили об очередях из фур на российско-белорусской границе

ПСКОВ, 26 января, ФедералПресс. Российско-белорусскую границу на автодороге М-20 Киев – Петербург разрешено пересекать водителям большегрузных автомобилей из стран СНГ, КНР, Ирана и Турции, которые занимаются международными перевозками грузов через КПП в населенном пункте Лобок Невельского района Псковской области.