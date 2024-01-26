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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Пограничники предупредили об очередях из фур на российско-белорусской границе

Пограничники предупредили об очередях из фур на российско-белорусской границе

ПСКОВ, 26 января, ФедералПресс. Российско-белорусскую границу на автодороге М-20 Киев – Петербург разрешено пересекать водителям большегрузных автомобилей из стран СНГ, КНР, Ирана и Турции, которые занимаются международными перевозками грузов через КПП в населенном пункте Лобок Невельского района Псковской области.

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