Пограничники предупредили об очередях из фур на российско-белорусской границе

ПСКОВ, 26 января, ФедералПресс. Российско-белорусскую границу на автодороге М-20 Киев – Петербург разрешено пересекать водителям большегрузных автомобилей из стран СНГ, КНР, Ирана и Турции, которые занимаются международными перевозками грузов через КПП в населенном пункте Лобок Невельского района Псковской области.
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