⛰ Женщину с травмой ноги спасли в горах под Коктебелем Во время прогулки она повредила ногу и не смогла идти дальше.
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⛰ Женщину с травмой ноги спасли в горах под Коктебелем Во время прогулки она повредила ногу и не смогла идти дальше.