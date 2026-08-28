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Минприроды: Россия занимает пятое место в мире по запасам угля

Минприроды: Россия занимает пятое место в мире по запасам угля

Пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации сообщила, что страна занимает пятое место в мире по запасам угля — на начало 2026 года они достигли 273,2 млрд т.

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