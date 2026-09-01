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Первоклассник не хочет идти в школу

Первоклассник не хочет идти в школу

На видео попал первоклассник, который не хотел идти на школьную линейку. Мальчик похоже осознал, что его ждёт в ближайшие 11 лет.

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