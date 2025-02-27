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Вкладчики выбирают долгосрочные депозиты: рост на 4,2% в 2025 году

Вкладчики выбирают долгосрочные депозиты: рост на 4,2% в 2025 году

На конференции "Финансовый рынок" руководитель "Финуслуг" Московской биржи Глеб Юченков сообщил, что интерес к депозитам от девяти месяцев стремительно растет, в то время как количество краткосрочных вкладов снижается.

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