Вкладчики выбирают долгосрочные депозиты: рост на 4,2% в 2025 году

На конференции "Финансовый рынок" руководитель "Финуслуг" Московской биржи Глеб Юченков сообщил, что интерес к депозитам от девяти месяцев стремительно растет, в то время как количество краткосрочных вкладов снижается.
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