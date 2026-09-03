Купе Bristol Fighter середины нулевых возродилось в неизменном виде[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Некогда славная британская компания Bristol Cars в очередной раз заявила о грядущем возрождении: производитель возобновил сборку купе Fighter образца 2004 года с двигателем V10 от суперкара Dodge Viper.
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