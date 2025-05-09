Следователи возбудили уголовное дело после проникновения подростков в «Крокус»

Следователи подмосковного главка СК России возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй о хулиганстве после проникновения подростков в здание сгоревшего концертного зала «Крокус Сити Холл» в Московской области.
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