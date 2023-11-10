Исторический сериал «Цербер» выйдет в ноябре

Премьерный показ сериала «Цербер» стартует в онлайн-кинотеатре Premier 23 ноября 2023 года. InterMedia напоминает, что его действие разворачивается в Санкт-Петербурге на фоне событий, произошедших после подавления восстания на Сенатской площади в 1825 году.
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