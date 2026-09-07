Япония топнула ножкой и попросила снести памятник. Ответ России заставил замолчать соседей

В Японии предлагают переложить на Россию ответственность за Хиросиму и Нагасаки По мнению профессора японского университета Васэда и исследователя американских и британских архивов Арима Тэцуо, ответственность за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки лежит не на США, а на СССР и России, как правопреемнику Советского Союза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- ДЕТИ-МИГРАНТЫ ТОЛПОЙ НАЛЕТАЛИ НА ЖЕРТВ. ВОЗМЕЗДИЕ ПРИШЛО - ТЕПЕРЬ ИХ ТОЧНО НЕ ОТМАЖУТ
- Никакой халялизации и исламского банкинга: Общественник предупредил, с чем могут столкнуться миллионы россиян
- Два мигранта-азербайджанца на «геликах» заблокировали полицейскую «Газель». Итог: авто конфискуют , а мигрантов призывают в Российскую армию
Свежие комментарии
- Трамп предложил п...
- ДИЗЕЛЬНАЯ СДЕЛКА
- "Трамп – человек ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым