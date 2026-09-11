Казанда махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итү өчен хәйрия концерты була. Тамашада Илнат Фәрхуллин, Альберт Вәлиуллин, Илнар Миранов, Гөлназ Асаева, «Ямьле» төркеме чыгыш ясый.
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