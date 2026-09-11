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Казанда махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итү өчен хәйрия концерты була

Казанда махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итү өчен хәйрия концерты була. Тамашада Илнат Фәрхуллин, Альберт Вәлиуллин, Илнар Миранов, Гөлназ Асаева, «Ямьле» төркеме чыгыш ясый.

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