Известный американский геополитик Саймон Серфати считает, что Москва дала четко понять Вашингтону, что урегулирование конфликта на Украине возможно лишь на условиях России, пишет «Свободная пресса» со ссылкой на издание The National Interest.
Известный американский геополитик Саймон Серфати считает, что Москва дала четко понять Вашингтону, что урегулирование конфликта на Украине возможно лишь на условиях России, пишет «Свободная пресса» со ссылкой на издание The National Interest.
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