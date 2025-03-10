На юге России воздух прогреется до 25°C

Жителей южной части европейского региона страны ждет повышение температуры до плюс 21-25°C. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в регионе установится антициклонический режим погоды, осадков не будет, в понедельник, 10 марта, ТАСС.
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