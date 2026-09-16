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Круговые атомы Ридберга установили три рекорда при комнатной температуре

Круговые атомы Ридберга установили три рекорда при комнатной температуре

Физики Штутгартского университета установили три рекорда для круговых атомов Ридберга — по времени жизни, размеру и длительности удержания в оптических пинцетах.

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