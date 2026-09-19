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Царьград

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Пореченков раскрыл детали новой комедии "Капитан Туман" на ТНТ

Пореченков раскрыл детали новой комедии "Капитан Туман" на ТНТ

Михаил Пореченков сыграл в сериале "Капитан Туман", премьера которого состоится 28 сентября на ТНТ. Проект сочетает комедию, лирику и детектив, с саундтреком из песен группы «Сектор Газа».

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