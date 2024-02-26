ОСН: нехватка глубокой фазы сна приводит к проблемам в работе мозга и депрессии

Человеку в зависимости от индивидуальных особенностей требуется 7-9 часов сна в сутки. Причем особую важность имеет фаза глубокого сна, дефицит или избыток которого негативно отражается на здоровье, отмечают эксперты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии