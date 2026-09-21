Автоэксперт Avatr повысил цены на лифтбек в России на 300 тыс рублей

Премиум-бренд Avatr изменил ценовую политику для лифтбека Avatr 12 в России. Три из четырех комплектаций 2026 года подорожали на 200–300 тысяч рублей, в то время как базовая версия сохранила стоимость 6,99 млн рублей.
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