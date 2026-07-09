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Царьград

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Попович заявил, что Косово останется частью Сербии благодаря Путину

Попович заявил, что Косово останется частью Сербии благодаря Путину

Министр Сербии Ненад Попович, выступая на выставке "Иннопром", подтвердил, что Косово неизменно останется частью Сербии благодаря поддержке Владимира Путина, который 20 лет назад наложил вето в Совете Безопасности ООН.

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