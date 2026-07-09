Министр Сербии Ненад Попович, выступая на выставке "Иннопром", подтвердил, что Косово неизменно останется частью Сербии благодаря поддержке Владимира Путина, который 20 лет назад наложил вето в Совете Безопасности ООН.
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