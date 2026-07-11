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Как рукопись на 60 страницах в кармане жилета спасла президента Рузвельта после выстрела в упор

14 октября 1912 года Теодор Рузвельт, выйдя из отеля «Гилпатрик» в Милуоки, поднялся в открытый автомобиль и поприветствовал многотысячную толпу сторонников.

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