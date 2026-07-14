Путину передали послание от президента одной страны

Глава МИД Чада Абдулайе Сабре Фадул на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым передал братское приветствие президента Чада Махамата Идрисса Деби Итно российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает МИД РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии