Многодетный отец погиб при взрыве газа в Карелии

Стало известно имя одного из погибших в Медвежьегорском районеФото: unsplash.com / Meghna R Одной из жертв взрыва газа и пожара и деревне Сибово в Медвежьегорском районе стал хоккеист команды «Карелэнерго» Андрей Черепов.
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