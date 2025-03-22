Многодетный отец погиб при взрыве газа в Карелии

Стало известно имя одного из погибших в Медвежьегорском районеФото: unsplash.com / Meghna R Одной из жертв взрыва газа и пожара и деревне Сибово в Медвежьегорском районе стал хоккеист команды «Карелэнерго» Андрей Черепов.