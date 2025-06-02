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Царьград

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Украинский солдат жалуется на условия и атаки в Авдеевке: записи с телефона обнаружены

Украинский солдат жалуется на условия и атаки в Авдеевке: записи с телефона обнаружены

Солдаты русской армии обнаружили видео с жалобами бойца ВСУ из Авдеевки. На записях он описывает артобстрелы со стороны России, дроны и перехваты переговоров.

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