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Доха (WTA). Касаткина, Александрова начнут матчами против квалифаеров, Самсонова сыграет с Кенин, Кудерметова – с Крейчиковой

Прошла жеребьевка турнира WTA 500 в Дохе. Ига Швентек (1) стартует со второго круга и сыграет с Даниэль Коллинс или квалифаером.

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