Строительство нового онкодиспансера завершится до конца года

О ходе строительства рассказал сенатор Смоленской области Руслан Смашнев в своих соцсетях. Сегодня делегация Совета Федерации во главе с заместителем Председателя СФ Инной Святенко посетила ряд социальных объектов города, включая строящийся онкодиспансер.
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