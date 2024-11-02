Строительство нового онкодиспансера завершится до конца года

О ходе строительства рассказал сенатор Смоленской области Руслан Смашнев в своих соцсетях. Сегодня делегация Совета Федерации во главе с заместителем Председателя СФ Инной Святенко посетила ряд социальных объектов города, включая строящийся онкодиспансер.